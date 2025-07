Pagamenti FIS 2024 25 | a luglio cedolino extra per le attività aggiuntive di docenti e ATA

Se sei un docente o un ATA, il momento tanto atteso è arrivato: a luglio riceverai il cedolino extra per le attività aggiuntive dell’anno scolastico 2024/25. Questa nuova erogazione, distinta dal cedolino ordinario del 23 luglio, rappresenta un riconoscimento importante per il tuo impegno e le attività svolte. Scopriamo insieme come funzionano i pagamenti del Fondo d’Istituto e cosa aspettarti in questa fase cruciale.

Molti lavoratori della scuola attendono con ansia i pagamenti per le attività aggiuntive dell’anno scolastico che volge al termine. Le somme del Fondo d’Istituto (FIS) 202425 non sono incluse nel cedolino ordinario (in pagamento giorno 23 luglio), ma erogate con un cedolino aggiuntivo a luglio, visibile sulla piattaforma NoiPA. Ecco come funzionano i compensi. Cos’è . Pagamenti FIS 202425: a luglio cedolino extra per le attività aggiuntive di docenti e ATA . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: luglio - cedolino - pagamenti - attività

Cedolino NoiPa di luglio, aumenti dalla scuola alla sanità - Il cedolino Noipa di luglio porta una buona notizia: numerosi dipendenti pubblici, tra scuola e sanità, beneficiano di aumenti grazie all’indennità di vacanza contrattuale.

Guarda il video #Cedolino Pensione Luglio: a chi spetta la #quattordicesima La somma aggiuntiva, cioè la quattordicesima, arriverà a circa tre milioni di pensionati che rientrano nei requisiti previsti. Vai su Facebook