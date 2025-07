In sicurezza la strada provinciale 56 una frana aveva messo in pericolo il transito

Interventi di sicurezza sulla strada provinciale 56, ripristinando la piena transitabilità e tutelando cittadini e pendolari. La Città Metropolitana di Messina dimostra così il suo impegno costante nel mantenere in sicurezza il territorio, intervenendo prontamente quando emergono situazioni di rischio come le frane. Con questa azione, si rafforza la sicurezza stradale e si assicura un futuro più sicuro per tutti gli utenti della via.

La Città Metropolitana di Messina prosegue con determinazione nel garantire interventi puntuali ed efficaci sull'intero territorio, soprattutto in presenza di eventi che possono compromettere la sicurezza delle infrastrutture viarie. I tecnici di Palazzo dei Leoni hanno portato a termine i. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

