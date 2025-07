Zelensky a Roma | dal Papa e Mattarella Il mondo si stringe a Kiev E prepara la ricostruzione ucraina

In un momento di grande tensione internazionale, Zelensky si reca a Roma, incontrando il Papa, Mattarella e Meloni, per rafforzare il sostegno globale all’Ucraina. La conferenza sulla ricostruzione di Kiev diventa simbolo di unità e solidarietà, mentre il mondo si stringe attorno a una nazione segnata dalla guerra. La capitale italiana si conferma come palcoscenico di impegno e speranza: un importante passo verso la pace e la rinascita dell’Ucraina.

Zelensky a Roma: dal Papa, da Mattarella, dalla Meloni. Soprattutto alla Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina. Che con la guerra lontana dalla conclusione, diventa occasione per il mondo di stringersi attorno a Kiev. E ribadire il pieno appoggio occidentale a Volodymyr Zelensky. Dove ha visto prima il Papa, poi Sergio Mattarella che ha ribadito la "ferma posizione" di "pieno sostegno" dell'Italia all'Ucraina, sottolineando che "la sicurezza di Kiev si indentifica con la sicurezza europea" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Zelensky a Roma: dal Papa e Mattarella. Il mondo si stringe a Kiev. E prepara la ricostruzione ucraina

