Matteo Renzi decisione drastica | Lascio Mondadori tutta colpa di Pier Silvio Berlusconi

Matteo Renzi prende una decisione drastica: lascia Mondadori, scaricando tutta la colpa su Pier Silvio Berlusconi. In un gesto deciso, l'ex premier si dissocia dalla casa editrice dopo le dichiarazioni del CEO di Mediaset, che ha difeso il governo Meloni. La scelta di Renzi sottolinea non solo un forte dissenso politico, ma anche il suo desiderio di mantenere coerenza con i propri principi. La sua rotta è ora chiaramente tracciata verso nuove sfide e impegni.

Matteo Renzi ha annunciato il suo addio alla Mondadori in seguito alle dichiarazioni del CEO di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. In un post su X, il leader di Italia Viva ha spiegato che la decisione di interrompere la sua collaborazione con Mondadori è stata presa dopo aver letto le parole del figlio di Silvio Berlusconi, che ha difeso pubblicamente il governo Meloni. Renzi ha commentato, esprimendo il suo dissenso verso le affermazioni di Berlusconi junior, accusando la sua posizione di essere in contrasto con la realtĂ politica e sociale del paese. "Oggi Pier Silvio Berlusconi è intervenuto a gamba tesa in difesa di Giorgia Meloni – ha scritto Renzi – Ha detto che il governo Meloni è il migliore d'Europa".

In un panorama politico acceso e frastagliato, le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi a sostegno di Giorgia Meloni alimentano il dibattito tra alleanze, divergenze e strategie personali.

Oggi Pier Silvio Berlusconi è intervenuto a gamba tesa in difesa di Giorgia Meloni. Ha detto che il Governo Meloni è il migliore d'Europa. Proprio mentre scopriamo che Nordio ha mentito al Senato, che Tajani si autodefinisce "uno sfigato", che Piantedosi vien

Dopo la morte di Silvio Berlusconi, la famiglia del Cavaliere ha scelto un cambio di rotta per l'impero di famiglia costruito negli anni.

