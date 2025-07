Jeff Bezos cosa succede in caso di divorzio da Lauren Sànchez | l’accordo da brividi

Quando Jeff Bezos ha deciso di sposare Lauren Sánchez, ha adottato un accordo da brividi per tutelare la sua enorme fortuna. La sua esperienza passata con Mackenzie Scott aveva insegnato molto: il divorzio precedente aveva comportato una cessione di miliardi. Ora, in caso di separazione da Lauren, quali misure sono state prese per proteggere il patrimonio? Ecco cosa succede nel mondo delle grandi fortune e degli accordi privati.

Quando Jeff Bezos ha deciso di sposare Lauren Sánchez, ha dovuto fare un passo importante per proteggere la sua fortuna. Non si trattava solo di amore, ma anche di salvaguardare l'enorme patrimonio che aveva costruito negli anni. La sua precedente esperienza matrimoniale, con Mackenzie Scott, non era stata delle più semplici. Dopo il divorzio nel 2019, Bezos aveva dovuto cedere una somma che oscillava tra i 35 e i 40 miliardi di dollari. Questa volta, però, non si sarebbe fatto sorprendere. Un accordo legale a prova di bomba. Prima del matrimonio, la coppia ha lavorato insieme ai legali per mettere a punto un contratto prematrimoniale che fosse in grado di proteggere il patrimonio di Bezos.

