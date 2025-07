Incendio parte da sterpaglie a raggiunge deposito di materiali | danni ingenti

Un vasto incendio ha devastato le sterpaglie a San Pietro Vernotico, propagandosi rapidamente fino a coinvolgere un deposito di materiali, causando danni ingenti e un imponente sbuffo di fumo nel cielo. Questo episodio mette in evidenza l’urgenza di strategie preventive e di intervento tempestivo per tutelare ambienti e proprietà . La comunità ora si interroga su come evitare che simili incidenti si ripetano e proteggere il territorio.

SAN PIETRO VERNOTICO - Una grande coltre di fumo si è levata nel cielo di San Pietro Vernotico a causa di un incendio partito dalle sterpaglie e che ha raggiunto gli spazi esterni di una proprietà  privata, dove c'erano cumuli di materiale di vario tipo. È quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, 9. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

