Operazione Vendetta annunciata la data di uscita su Disney+

Preparati a vivere un emozionante viaggio nel mondo dello spionaggio con "Operazione Vendetta", il nuovo thriller targato 20th Century Studios in arrivo su Disney+ il 17 luglio. Un mix di adrenalina, effetti visivi spettacolari e una trama avvincente ti aspetta, permettendoti di immergerti in un universo di segreti e tensione quando e dove vuoi. Ricordiamo che il film segue il coraggioso decodificatore della CIA Charlie Heller, interpretato da Rami Malek, che usa la sua...

Il film targato 20th Century Studios, Operazione Vendetta, arriverĂ nella giornata del 17 luglio in streaming su Disney+, dando in questo modo ai fan dei thriller ad alta tensione la possibilitĂ di vivere l’adrenalina dello spionaggio e gli straordinari effetti visivi su scala globale, quando e dove vogliono. Ricordiamo che Operazione Vendetta mostra l’avvincente viaggio del decodificatore della CIA Charlie Heller (Rami Malek), che usa la sua intelligenza in una sfrenata ricerca di giustizia dopo che sua moglie viene uccisa in un attacco terroristico. Sotto la guida tattica del veterano agente della CIA Henderson (Laurence Fishburne), Heller si trasforma da analista in vendicatore in una storia appassionante di amore, perdita e vendetta. 🔗 Leggi su Game-experience.it