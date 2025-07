Sinner dopo la vittoria | Il gomito migliora venerdì forse senza protezione

Dopo la vittoria a Wimbledon, Jannik Sinner si mostra più determinato che mai, condividendo con entusiasmo le sue impressioni e i progressi sul campo. Il giovane talento italiano ha confidato che il suo gomito sta migliorando, forse senza bisogno di protezione, e ha ribadito l’importanza di sperimentare in allenamento per tornare al massimo della forma. La sua fiducia traspare chiaramente: il suo percorso è ancora ricco di sfide da affrontare, ma lui è pronto a ripartire con convinzione.

Jannik Sinner è tornato a parlare dopo il match contro Shelton sul centrale di Wimbledon che l'ha visto trionfare in tre set contro il big-server americano. Traspare fiducia dalle sue parole in conferenza stampa post match oltre a rispondere ai chiarimenti sul mistero allenmaneto annullato: " Io faccio il mio, non faccio il giornalista. Per me era importante provarci con l'allenamento. Volevo provare per vedere col taping cosa fare e cosa non fare. Ho giocato questi venti minuti, io e i due allenatori in campo e basta. A volte a me piace tenere le cose private. Io tengo le cose più private perché non voglio avere attenzioni "inutili" perché già negli slam già si spendono tante energie davanti alle telecamere, per quello abbiamo deciso di allenarci indoor.