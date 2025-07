Usa | sanzioni contro Francesca Albanese

In un contesto internazionale sempre più turbolento, le recenti sanzioni contro Francesca Albanese, relatrice speciale del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, segnano un capitolo cruciale nelle tensioni tra diplomazia e giustizia. La decisione degli Stati Uniti di imporre restrizioni mira a bloccare le accuse rivolte a funzionari e aziende israeliane e statunitensi. Un passo che potrebbe influenzare profondamente il dialogo sul rispetto dei diritti umani in territori controversi, lasciando il mondo a riflettere sulle implicazioni di questa scelta enigmatica.

22.00 Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato che Washington sanzionerà la relatrice speciale del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite per i territori palestinesi, Francesca Albanese. "Oggi le impongo sanzioni per i suoi sforzi illegittimi e vergognosi di sollecitare un'azione della Corte penale internazionale contro funzionari,aziende e dirigenti Usa e israeliani - ha scritto Rubio su X-La campagna di guerra politica ed economica di Albanese contro di noi non sarà più tollerata". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

