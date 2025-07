Incendio devastante vicino a villaggi e campeggi la fuga via mare | neonato in pericolo

l’urgente necessità di evacuare le zone colpite ha spinto molti a cercare rifugio via mare, tra cui famiglie con neonati in pericolo. Un episodio che sottolinea la vulnerabilità delle comunità italiane di fronte a climate change e incendi incontrollati, richiedendo interventi tempestivi e strategie di prevenzione efficaci per garantire sicurezza e tutela del territorio.

Un'estate segnata da incendi devastanti ha colpito ancora l'Italia meridionale, portando la paura e l'emergenza tra i cittadini e i turisti. Nelle ultime ore, il territorio di Metaponto, nel comune di Bernalda in provincia di Matera, è stato teatro di un vasto rogo che ha messo a rischio la sicurezza di centinaia di persone. Le condizioni climatiche, con il caldo torrido e il vento forte, hanno favorito la propagazione delle fiamme, mentre l'origine del fuoco è stata attribuita a un atto doloso secondo le prime ricostruzioni. L'odore acre di fumo si è diffuso rapidamente tra le pinete e le strutture ricettive, costringendo intere famiglie ad abbandonare i propri alloggi in fretta e furia.

