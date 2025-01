Thesocialpost.it - Bologna, il vento scoperchia il tetto della piscina comunale: attimi di terrore

Continua l’emergenza maltempo in Italia, con tante regioni interessate in queste ore da forti venti che stanno creando disagi e causando incidenti. In particolare ae provincia, dove addirittura le raffiche hannoto ildi una: il video, impressionante, ha fatto il giro dei social, lasciando gli utenti a bocca aperta.Leggi anche: Bimbo di 3 anni finisce in Rianimazione: l’orribile scoperta dei medici su lui e il fratellinoTutto è successo a Ozzano, nella città metropolitana di. Ilha spazzato via il: tutte le persone che erano all’interno sono state evacuate e nessuno risulta ferito. La struttura è chiusa. «Spaper chi era all’interno, il coperto è venuto via tutto in una volta ed è `atterrato´ tra il giardino e il parcheggio.