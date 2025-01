Arsenal Ace concorda il rendimento celtico

Leggi su Justcalcio.com

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:Secondo quanto riferito, il terzino sinistro dell’Kieran Tierney ha raggiunto un accordo verbale per tornare al suo ex club Celtic.Tuttavia, la data del trasferimento proposto da The Scotland International rimane poco chiaro, con Fabrizio Romano che riferisce sulla sua ultima comprensione del futuro del giocatore su X questo pomeriggio.Vedi sotto per i dettagli mentre Romano riferisce che tutto è più o meno a posto per Tierney per completare un trasferimento gratuito al Celtic, anche se non è ancora deciso al 100% se il difensore lascerà l’questo gennaio o in attesa fino all’estate .“Ronaldinho stava distruggendo il frigorifero!” – Quale ex star del Chelsea ha assistito a uno straordinario crollo di Ronaldinho????? Dopo Jota, Kieran Tierney tornerà anche al Celtic quando viene raggiunto un accordo verbale sul trasferimento libero come rivelato.