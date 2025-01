Lanazione.it - Aerei in decollo sopra il centro: "Chiarezza sul cambio di rotte"

Leggi su Lanazione.it

"L’assessore all’ambiente Gambini, Arpat, e Toscana aeroporti, vengano a riferire in commissione perché sono cambiate ledegliinsulla città, e nessuno dice cosa stia succedendo". Così Francesco Auletta consigliere della lista civica Diritti in comune. "In una sola ora, tra le 16 e le 17 decollano 4-5. Io li vedo dalla cucina di casa mia. Va avanti così da Natale. Mai successo una cosa simile: dice a La Nazione un residente di Borgo Stretto che sta all’ultimo piano di un palazzo. "L’altro pomeriggio – aggiunge – in Piazza San Paolo un aereo ad eliche volava talmente basso che potevo vedere le persone al suo interno. La cosa mi inquieta, sinceramente". La cosa più probabile, è che sia in corso una sperimentazione di nuove o ulteriori, non è ancora chiaro o si stanno provandoalternative per evitare gli effetti del rumore su altri quartieri come quelli di San Marco e San Giusto da sempre "veterani" nelle proteste contro l’aerporto.