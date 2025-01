Tvplay.it - Addio Roma, c’è già il sostituto: decisone presa

Leggi su Tvplay.it

In casa, in attesa della sfida di giovedì di Europa League contro l’Eintracht di Francoforte, bisogna registrare unimportante.Dopo aver perso in Europa League contro gli olandesi dell’Az Alkmaar, di fatto, laha fornito subito una risposta davvero importante. I giallorossi, infatti, hanno sconfitto domenica scorsa in trasferta l’Udinese con il risultato di 1-2., c’è già il(LaPresse) tvplay.itLa, dunque, è stata bravissima a ribaltare il gol di Lorenzo Lucca, visto che nel secondo tempo ha portato a casa i tre punti con i rigori realizzati da Lorenzo Pellegrini ed Artem Dovbyk. Con questo successo rimediato contro l’Udinese, inoltre, la squadra giallorossa ha messo ancora di più nel mirino la zona Europa, la quale dista ora solo quattro punti.