Gamberorosso.it - Voci insistenti sulla vendita di Guinness. Ma Diageo per ora smentisce: "Nessuna intenzione di cedere il marchio"

non si tocca., il gigante delle bevande britannico, ha messo un punto fermo sulle recentidi mercato. Dopo giorni di ipotesi su una possibileo spin-off della stout irlandese più famosa al mondo, spinta da un successo sempre crescente tra i giovani, la multinazionale ha negato categoricamente ogni ipotesi.Le ipotesidiNei giorni scorsi, il quotidiano britannico The Guardian e altri media finanziari avevano rilanciato una notizia che aveva agitato i mercati. A dare per primo la notizia è stato Bloomberg, notiziario finanziario statunitense, il quale affermava chestava valutando una serie di opzioni per incassare l’impennata della domanda di, compresa lao una quotazione in borsa del. Con una valutazione stimata di oltre 8 miliardi di sterline (circa 10 miliardi di euro), la stout irlandese sembrava pronta a rappresentare il nuovo fiore all’occhiello di una strategia di rilancio per un gruppo in difficoltà.