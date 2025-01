Biccy.it - Valerio Scanu a La Volta Buona punge la sua tutor Rita Pavone

è stato ospite oggi a La, il programma condotto da Caterina Balivo, dove ha colto l’occasione per parlare di Ora o Mai Più e chiarire alcuni punti riguardo allo scontro con Donatella Rettore.“Secondo me il bagno di umiltà ce lo dovremo fare un po’ tutti sempre” il riferimento è al bagno di umiltà che gli avrebbe consigliato di fare Donatella Rettore, ndr “secondo me la sua è stata più una provocazione, la mia una risposta piccata perché non mi aspettavo quel tipo di trattamento. Non capivo il perché di questa cosa, quindi ad un certo punto io, vedendomi attaccato, sono partito in quarta, in quinta forse; è stata fatta una specie di bagnarola di luoghi comuni, sono stati buttati li“. Il cantante ha poi ribadito il pensiero già espresso in diretta durante Ora O Mai Più: c’è più competizione fra iche fra i concorrenti.