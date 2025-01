Superguidatv.it - Tradimento, replica puntate 26 gennaio 2025 in streaming | Video Mediaset

Triplo appuntamento oggi – domenica 26– con la soap turca(Aldatmak). Ecco iper rivedere gli episodi 29, 30 e 31 in.n ospedale, Guzide e Yesim hanno un acceso confronto. Yesim, furiosa, si barrica nella stanza di Oylum, che è incosciente, lasciando la madre fuori; Tarik interviene.Yesim si intrufola a casa di Guzide per persuaderla a concedere il divorzio a Tarik, ma la discussione degenera quando Guzide conferma che ciò non avverrà mai.Ozan ha finalmente ottenuto il lavoro dei suoi sogni: è diventato coordinatore di progetto in una grande azienda, con tutti i vantaggi che questo comporta.