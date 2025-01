Tottenham totalmente solidale afferma Postecoglou … come Boss rivela il nuovo infortunio di Richarlison

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-26 20:54:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.Angecrede che ilpossa avere una stagione “speciale” nonostante la loro triste forma – mache Pape Matar Sarr “non avrebbe mai iniziato”sostituto in ritardo per James Maddison contro Leicester City e ha delineato una nuova preoccupazione per, travolgente, ha iniziato la sua prima partita nazionale della stagione e ha dato a Spurs un vantaggio di 33 ° minuto contro la squadra che ha iniziato la seconda parte del giorno, solo per i gol di Jamie Vardy e Bilal El Khannouss all’inizio della seconda metà per estendersi Il disastro dei padroni di casa corre a un punto da sette partite di campionato.James Maddison ha aiutato ila vincere all’Hoffenheim nella Europa League giovedì, ma non ha giocato contro Leicester perché era “dolorante”, con Sarr che ha sostituito il regista prima di essere ritirato insieme adopo 54 minuti.