Tvzap.it - Sinner, le parole sconcertanti di Pietrangeli: “Fino a due anni fa…”

Leggi su Tvzap.it

Social., ledi: “a duefa”. J, classe 2001, è un tennista italiano. Considerato uno dei più grandi tennisti italiani di sempre e uno dei più forti della sua generazione, il 10 giugno 2024 è diventato il primo tennista italiano e il 29º al mondo ad aver raggiunto la 1ª posizione del ranking ATP in singolare. Ora ha vinto per la seconda volta gli Australian Open. L’ex campione di tennis Nicolaha commentato questa impresa di, lasciando tutti quanti a bocca aperta. ( dopo le foto)Leggi anche:, il messaggio commuove tutti: l’annuncio a sorpresaLeggi anche:, la clamorosa risposta a Sanremo: “Perché non ci vado”Leggi anche: J, il dettaglio dopo la presunta separazione da AnnaLeggi anche: Je Anna, spunta il presunto motivo dell’addio, ledi Nicolasul campione Trionfando per la seconda volta di fila a Melbourne, Jha superato lo storico ex tennista italianoper numero di Slam vinti in singolare.