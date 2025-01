Lanazione.it - Scandicci in ritmo. Lastrigiana in forma

Girone A Sestese-Mob. Ponsacco 2-1. Una Sestese sospinta dalla vittoria in Coppa Italia (prossima avversaria il Gambettola) viaggia spedita anche in campionato conservando il 3° posto. Le reti: Berti e Cirillo, gol della bandiera del Ponsacco è di Pini. Girone B Fortis Juventus-Affrico 0-2. L’Affrico sbanca il Romanelli e conquista la seconda vittoria di fila grazie a Russo e Bianchi. La squadra di Villagatti non ha sudato più di tanto per piegare una Fortis in difficoltà. Signa 1914-1-2. È di nuovo un Signa in difficoltà a ritrovare brillantezza. Nella ripresa i canarini hanno pressato, ma non sono riusciti a graffiare. Alla rete iniziale di Niccolò Del Pela (sono 12 i gol del capocannoniere) ha risposto Cioni. La rete del successo è di Dodaro. Nelloha debuttato Caddeo (2005).