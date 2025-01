Tg24.sky.it - Roma, proiettati a Piramide slogan con accuse di antisemitismo alle Ong

Leggi su Tg24.sky.it

“Se Israele avesse bombardato i treni per Auschwitz, vi saresti schierati con Hitler. Ipocrisia ele vostre bandiere. Buon giorno della memoria". Questa la frase proiettata anel corso della notte, alla vigilia del Giorno della Memoria, su alcuni monumenti della città, dallaCestia alla facciata del palazzo della Fao. L'iniziativa, non rivendicata ufficialmente ma sostenuta dall'organizzazione no profit pro Israele Progetto Dreyfus, ha messo nel mirino alcune associazioni, il cui logo è stato collocato sul lato del video messaggio, storpiandone il nome: Anpi, Amnesty International, Croce Rossa, Medici senza frontiere ed Emergency.Ledell'organizzazione no profit Progetto DreyfusLo scopo dell'iniziativa, secondo quanto spiegato sulla pagina sociale di Progetto Dreyfus, organizzazione contro l', è quello di "denunciare il doppio standard e l’ipocrisia di queste associazioni verso l’di oggi nei confronti del popolo ebraico e d’Israele".