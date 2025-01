Metropolitanmagazine.it - Rita, chi è la moglie di Michele Guardì: “È il mio angelo custode”

LadiCalabrò, alla quale è legato da oltre cinquant’anni d’amore: dalla loro unione è arrivato il figlio Alessandro divenuto un noto scrittore.Oggi vedremo il regista tra gli ospiti de La Volta Buona, in onda a partire dalle 14 su Raiuno dove si racconterà in un’intervista realizzata dalla conduttrice del talk, Caterina Balivo. Il nome diè legato a diverse trasmissioni di successo, lanciate ed ideate nel corso della sua lunghissima carriera, partita dopo il trasferimento a Roma a seguito della conclusione degli studi in giurisprudenza e delle primissime esperienze in Sicilia con i programmi realizzati per la Rai Sicilia. Negli anni Settanta è l’autore di Secondo Voi, programma legato alla lotteria di Capodanno condotto da Pippo Baudo. Il decennio successivo intraprende una collaborazione con Antonello Falqui insieme al quale scrive Due come noi, Palcoscenico, Studio 80 e Come Alice.