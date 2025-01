Ilrestodelcarlino.it - Pure Fiorini lascia il centro. La storica pescheria si trasferisce a Baragalla: "Qui è sempre più difficile"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un altro negozio storico dell’esagono chiude i battenti e con esso termina un altro pezzo di una reggianità che vapiù disgregandosi nelcittadino. Da qualche giorno, infatti, ladi via Fornaciari ha chiuso le porte del proprio punto vendita appendendo un cartello per informare l’affezionata clientela del trasferimento a, in via Gagarin, dell’attività presso il magazzino di Itticadi proprietà dell’omonima famiglia. Una storia durata circa sessant’anni: nei primi anni ‘60 fu infatti Lidoad aprire il primo negozio inin vicolo Scaletta, guardato a vista dai Leoni di San Prospero, poi il figlio Danilo inaugurò il magazzino dell’Ittica, mentre nel tempo il business si è espanso con un ristorante in piazza Fontanesi e il negozio che si è poi spostato nella sede rimasta aperta fino a pochi giorni fa in via Fornaciari.