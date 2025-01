Sport.quotidiano.net - Promozione. Il Forte dei Marmi si concede il "bis» in trasferta. Versiliesi sul velluto sul campo del fanalino di coda

viaccia 0dei2 VIACCIA: Cecconi, Nocentini (36’ st Pittala), Bashkimi, Sforzi (27’ st Virdo), Torcasso, Ferroni, Vannucci (12’ st Ridolfi), Fofana, Yahon Mande (43’ st Bellucci), Caca (16’ st Querci), Rozzi. (A disposizione: Calvani, Varago, Baldi, Aiello). All. Alessio Giugni.DEI: Ceragioli, Del Soldato, Gentile (23’ st Sancredi), Papi, F. Sodini, Cardillo, Tedeschi, Bresciani, Maggi (41’ st Manfredi), Rodriguez, N. Sodini (34’ st Alberti). (A disposizione: Arrighi, Seriani, Credendino, Valori, Tonacci). All. Luca Cagnoni. Arbitro: Manuel Erriquez di Firenzes (assistenti di linea Gabriele Checchi di Viareggio e Francesco Ballarino di Firenze). Reti: 36’ pt Tedeschi (F); 14’ st N. Sodini (F). Note: ammonito Maggi (F); angoli 6-5 per ildei; recupero 1’ pt e 4’ st.