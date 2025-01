Ilfoglio.it - Parte il terzo trasferimento di migranti nei centri in Albania

Ril'operazione dideiin. La nave "Cassiopea" è partita con a bordo 49diretti nei"dove saranno avviate le procedure di accoglienza, trattenimento e valutazione dei singoli casi", fa sapere il Viminale, aggiungendo che ci sono "53 ulterioriche hanno presentato spontaneamente il proprio passaporto per evitare il: una circostanza di particolare rilievo, in quanto consente di attivare le procedure di verifica delle posizioni individuali in tempi più rapidi anche a prescindere del trattenimento, aumentando le possibilità di procedere con i rimpatri di chi non ha diritto a rimanere in Ue". Dopo l'accordo tra la premier Giorgia Meloni e il primo ministro albanese Edi Rama siglato nel novembre 2023, che prevede l'apertura di due(come spiegato qui) in territorio albanese sotto la giurisdizione italiana, nello scorso ottobre era salpata verso l'una prima nave, la Libra, con 16a bordo.