Iltempo.it - Nomine Rai rinviate: cosa aspetta il consiglio d'amministrazione

Rai, si prevede l'ennesima fumata nera nel primo cda della tv pubblica che si terrà mercoledì 29 gennaio. L'incontro sarà anche l'ultimo a tenersi a viale Mazzini prima che la storica sede venga svuotata per la bonifica degli ambienti. Sulle scrivanie dei consiglieri d'della Rai martedì 28 gennaio non arriverà alcun curriculum legato a proposte di nomina per la seduta delfissata per il giorno dopo, mercoledì 29 gennaio. A quanto apprende l'Adnkronos, nel primo Cda dopo la pausa natalizia - che sarà anche l'ultimo a tenersi a Viale Mazzini prima del trasloco, causa lavori di bonifica per la presenza di amianto - non sarebbero in programma, nemmeno quelle delle direzioni affidate ad interim, ovvero Tgr, Tg3 e Rai Sport. Ma il vertice aziendale al momento sarebbe concentrato, oltre che sullo 'svuotamentò della sede storica, sull'evento più importante dell'anno per la tv pubblica, ovvero il festival di Sanremo.