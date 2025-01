Puntomagazine.it - Mirabella Eclano (AV): i Carabinieri denunciano un uomo che trasportava rifiuti animali senza autorizzazione

Denunciato unper trasporto illecito di, Avellino.Ieri, l’Aliquota Radiomobile della Compagniadi, nel corso di specifici servizi che si pongono quale obiettivo anche il contrasto ai reati in materia ambientale, ha proceduto al controllo di un furgoncino cabinato apparso sospetto; portando alla luce una pericolosa movimentazione didi origine animale dei quali, al momento, non si conosce la destinazione finale.Avvistata la “gazzella”, infatti, il conducente del veicolo ha tentato di evitare icompiendo manovre che sono apparse subito elusive.A bordo del cabinato, durante il controllo, i militari hanno rinvenuto circa 300 kg di prodotti di sottomacellazione animale stivati nel retro e trasportati in asdelle prescritte autorizzazioni.