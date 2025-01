Lapresse.it - Migranti: Viminale, oltre 3mila sbarchi da inizio 2025

Roma, 27 gen. (LaPresse) – Sono 3074 isbarcati in Italia daanno al 27 gennaio. Lo si legge nel cruscotto diffuso dal. Rispetto al 2024 sono circa 2000 in più igiunti nel Paese. Il picco degliè avvenuto tra il 24 e il 26 gennaio quando sono giunte 1.402 persone in 3 giorni. Il numero maggiore di persone arrivano dal Bangladesh (525), seguite da Pakistan (321), Egitto (206), Siria (119), Eritrea (91), Etiopia (89), Algeria (72), Marocco (63), Somalia (49) e Tunisia (35). Per quanto riguarda i minori non accompagnati nel periodo 1-27 gennaio sono sbarcati in Italia 221 minori.