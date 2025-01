Iodonna.it - Liliana Segre intervistata da Fabio Fazio a "Che tempo che fa": «Nessuno studia più la storia e si stacca dal cellulare per pensare»

Roma, 27 gen. (askanews) – «Sono molto pessimista. Il pessimismo aumenta in uncome quello di oggi quandopiù, geografia, quandosi toglie da quel telefonino per. E allora senza cultura, senza morale, e senzaa se stessi come un ente eccezionale che è ognuno di noi, non si può che essere pessimisti». Lo ha detto la senatrice a vita,, alla vigilia della Giornata della Memoria,dasul Nove a “Cheche fa”. Leggi anche ›rinuncia a un evento al Memoriale della Shoah, troppi insulti sui social «Quando noi sopravvissuti saremo tutti morti – ha aggiunto– i nostri diretti eredi e bravi insegnanti ricorderanno per un po’; poi ci sarà una riga su libri die poi neanche più quella».