L’affitto si mangia metà stipendio A picco i contratti a lungo termine | È fuga da Firenze intervenire ora

di Rossella Conte rischia di trasformarsi in un lusso inaccessibile per i suoi stessi abitanti. Oggi, il costo dell’abitare erode mediamente tra il 45 e il 50 per cento del reddito familiare, superando di gran lunga la soglia del 25 per cento considerata sostenibile a livello nazionale. Una situazione che non riguarda più solo le fasce più fragili della popolazione, ma coinvolge anche famiglie con due stipendi, incapaci di trovare soluzioni abitative accessibili. Secondo Fabio Seggiani (nella foto in alto a destra), segretario generale del Sunia, il sindacato degli inquilini Cgil , i numeri sono allarmanti: "Nel 2023 ci sono stati 664 sfratti nella provincia , di cui 577 eseguiti con forza pubblica. La maggior parte di questi – 531 casi – è legata alla morosità, mentre 133 sono dovuti adi locazione giunti asenza rinnovo".