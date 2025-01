Anteprima24.it - “Intersezionale”, Legambiente mette in mostra la Candelora

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIn occasione della settimana della, verrà inaugurata oggi 27 gennaio alle ore 17:00 presso M.I.R.A. Museo radici aumentate di Mercogliano, lafotografica “” di Laura Petretta e Elena Russo, realizzata conAvellino l’Alveare.“Il mio contributo alla– Laura Petretta fotografa – è frutto di oltre dieci anni di lavoro durante le manifestazioni. Dieci anni di fronte a folle di giovani e meno giovani, non masse dormienti, ma forza attiva da ascoltare: la lotta come forma di vera aggregazione supera gli stereotipi che dipingono una generazione disinteressata. Dieci anni ad osservare generazioni combattere per battaglie ideologiche dai temi più diversi, in questo caso chi manifesta per i diritti Lgbtq+, chi per l’ambiente.