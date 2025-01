Inter-news.it - Ibrahimovic: «Lite? Meglio così! In Inter, Milan, Barcellona normale»

Leggi su Inter-news.it

ha provato a spiegare quanto successo ieri tra Conceicao e Calabria alsecondo lui e cita anche l’.ACQUA SUL FUOCO – In conferenza stampa, alla presentazione di Kyle Walker, Zlatanha risposto alla domanda su quanto successo ieri tra Sergio Conceicao e Davide Calabria: «C’era tanta adrenalina, a me è successo ovunque: Juventus,, Manchester United, Parigi.che succedono queste cose, quando giochi con uomini. Come dice Capello: questo va bene per la squadra.che succede: se non succede vuole dire che non gli frega della situazione. Fuori può sembrare un’immagine negativa, ma importante che è tutto sotto controllo e che abbiamo risolto dopo la partita».-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «! In»)©-News.