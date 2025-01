Feedpress.me - Goal Collection Serie D: il Siracusa non conosce soste, la Reggina resta in scia. Stop per Scafatese e Sambiase

Leggi su Feedpress.me

Ilvince, nel segno ancora di Andrea Russotto, in casa del Città di Sant’Agata confermandosi in vetta alla classifica del girone I diD. Terzo successo consecutivo per l’11 aretuseo che precede in classifica la, corsara all’Aldo Campo grazie alla rete di Antonino Ragusa. Amaranto che occupano il 2°posto in solitaria complice il passo falso delin casa della Nissa..