Effetto Sinner, ascolti record per la finale degli Australian Open

L'trascina glitelevisivi del tennis in Italia e fa segnare nuovi. Non assoluti, che restano quelli delle ATP Finals 2023 favorite dall'orario serale, ma relativi a un evento che si è sviluppato nel corso di una domenica mattina e che è durato poco meno di tre ore. La2025 è stata vista complessivamente da oltre 3,5 milioni di telespettatori (33% di share) con un picco di poco meno di 5 quando alle 12,28 il numero uno del tennis mondiale ha servito il suo match point.La sfida di Melbourne contro il tedesco Zverev, secondo nel ranking ATP, era visibile in chiaro sul canale Nove del digitale terrestre e lì ha raccolto la maggior parte della sua audience: 2.354.000 telespettatori con il 22.3% di share.assoluto per l'emittente.