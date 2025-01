Thesocialpost.it - Clemente Petti, l’ispettore di polizia cade dal tetto di casa e muore

Un tragico incidente ha colpito la comunità di S. Agata de’ Goti, in provincia di Benevento., 53 anni, assistente capo coordinatore in servizio presso il reparto a cavallo della questura di Caserta, è morto dopo essere caduto daldella sua abitazione, nella frazione Faggiano.Leggi anche: Neonata rapita, parla il poliziotto che ha trovato la bambinaLa ricostruzione dei fattiSecondo le prime ricostruzioni, l’uomo era salito sulper il consueto controllo e la pulizia della canna fumaria. Durante l’operazione, avrebbe perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto per diversi metri. L’impatto con il terreno si è rivelato fatale, rendendo vani i tentativi di soccorso da parte del 118.La tragedia ha scosso profondamente i colleghi del poliziotto e l’intera comunità locale, che ora piange la scomparsa di un uomo stimato e conosciuto.