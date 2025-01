Romadailynews.it - Cina: poliziotta di ferrovie mantiene traffico scorrevole in picco festivo

Feng Wenyu (la terza a sinistra) partecipa a una riunione presso il dipartimento di polizia ferroviaria di Tianjin dell’Ufficio di pubblica sicurezza delledi Pechino a Tianjin, nel nord della, il 22 gennaio 2025. La corsa ai viaggi per la Festa di primavera, nota anche come chunyun, e’ la piu’ grande migrazione umana annuale del mondo. Feng, un’agente della polizia ferroviaria di 25 anni proveniente dal dipartimento di polizia ferroviaria di Tianjin dell’Ufficio di pubblica sicurezza delledi Pechino, lavora diligentemente durante questa stagione di punta. I compiti di questi agenti comprendono non solo il mantenimento della sicurezza sui treni e la garanzia della sicurezza dei passeggeri durante il viaggio, ma anche la gestione di varie emergenze e l’offerta di assistenza in caso di necessita’.