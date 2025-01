Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic alza l’offerta per Santiago Gimenez: ecco la giornata decisiva

Leggi su Dailymilan.it

Ilsi prepara all’affondo perin questa sessione di! La sessione invernale dista entrando nelle battute finale e soprattutto nell’ultima settimana. Quella dove si decidono le trattative più calde.che qui entra in gioco il, con la dirigenza del club di via Aldo Rossi che sta cercando di mettere a punto l’arrivo didal Feyenoord. A tal proposito, la prossima settimana sarà quella.In particolare, ladi giovedì 30 gennaio avrà un ruolo fondamentale per i rossoneri. Sì, perché mercoledì sera il Feyenoord si gioca la possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League con il Lille e necessiterà del miglior, simile a quello visto con il Bayern Monaco.