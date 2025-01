Ilrestodelcarlino.it - Cade dal monopattino: grave un 45enne

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ha perso l’equilibrio per cause in corso di accertamento ed è rovinato a terra battendo il capo in modo violento. È ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Baggiovara undi origine filippina dopo essere caduto dalsu cui stava tornando a casa dopo che aveva partecipato a una festa assieme ad altri connazionali. L’incidente è accaduto sabato poco prima di mezzanotte. L’uomo stava rientrando a casa, ha percorso via Francesco Vandelli (nella foto), a due passi dal Museo Enzo Ferrari, quando ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi del 118, ambulanza e automedica, assieme alla polizia locale, per effettuare i rilievi del caso. I sanitari hanno praticato un primo soccorso e poi trasportato d’urgenza ilin ospedale in codice rosso: ha riportato un forte trauma cranico.