Borsa | Tokyo apertura in rialzo +053%

Ladiavvia la prima seduta della settimana in territorio positivo, in attesa delle indicazioni dal settore manifatturiero in Cina, e malgrado la frenata degli indici azionari statunitensi. Inil listino di riferimento Nikkei segna un aumento dello 0,53% a quota 40,142.59, con un guadagno di 210 punti. Sul fronte valutario lo yen si apprezza nuovamente sul dollaro, scambiando a 155,80 ed è stabile poco sopra 163 sull'euro.