Oasport.it - Baseball, il nuovo manager azzurro Cervelli si presenta: “Un orgoglio indossare ancora questa maglia iconica”

Leggi su Oasport.it

Comincia ilciclo della Nazionale di. Lo scorso venerdì 24 gennaio, in occasione della CON-X-2025, Franciscoè stato nominatohead coach della squadra maggiore azzurra. Il sudamericano ha così preso il posto di Mike Piazza, arrivato a scadenza di contratto. Si tratta di una personalità di grande esperienza, con una carriera pluri-decennale da giocatore in Major League con i New York Yankees, squadra con cui ha trionfato nelle World Series 2009, i Pittsburgh Pirates, gli Atlanta Braves e i Miami Marlins, oltre che con la casacca italiana. Nella giornata di oggi, lunedì 27 gennaio, il venezuelano ha parlato per la prima volta da, non nascondendo la propria emozione. “E’ un enorme onore per me essere nominatodella Nazionale Italiana di