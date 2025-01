Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione, il paracetamolo non è cosi sicuro come si pensava. Tra gli effetti collaterali emorragie gastrointestinali e scompensi cardiaci”: l’allarme nel nuovo studio. Ecco chi è più a rischio

Ipertensione edgastriche sono tra le pesanti complicazioni gastrointenstinali e cardiovascolari dei farmaci a base diusati dagli anziani per periodi prolungati: lo denuncia unopubblicato a novembre su Arthritis Care Research. Diffuso principio attivo contenuto in molti farmaci analgesici e antipiretici, da solo o insieme ad altre sostanze, ilè usato da decenni e si trova in comuni medicinali da banco,Tachipirina, Aspirina ed Efferalgan. A essere messo in discussione dai ricercatori dell’università di Nottingham non è tanto il suo uso per periodi limitati di tempo o in individui sotto i 65 anni, quanto l’impiego negli anziani per la cura dell’osteoartrite, una patologia cronica molto dolorosa.Gravi complicanze“Quasi tutte le linee guida cliniche sostengono ilil trattamento farmacologico di prima scelta per il dolore da osteoartrite, soprattutto per la sua percepita sicurezza rispetto ad altri analgesici orali.