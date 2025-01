Lanazione.it - “Ape sociale“: si accede da 63 anni e 5 mesi. Cambiano i contributi

L’Apeè un sostegno economico pensato per accompagnare i lavoratori più fragili alla pensione di vecchiaia, disponibile dai 63e cinque. Una misura che è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025. I destinatari restano gli stessi dello scorso anno: disoccupati senza più ammortizzatori sociali, invalidi con almeno il 74% di invalidità, caregiver e lavoratori impiegati in mansioni faticose o usuranti da almeno seinegli ultimi sette o sette negli ultimi dieci(in quest’ultimo caso sono richiesti 32diper gli edili e 36 per gli altri). Tra i lavori che sono considerati usuranti: docenti di scuola primaria e pre-primaria, artigiani, agricoltori, operai specializzati, tecnici della salute, addetti alla gestione dei magazzini.