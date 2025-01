Zonawrestling.net - WWE: Kevin Owens mette in guardia Shawn Michaels prima di Saturday Night’s Main Event

Leggi su Zonawrestling.net

e Cody Rhodes sono stati protagonisti di una faida accesa per settimane, che troverà finalmente il suo epilogo alla Royal Rumble della prossima settimana.didi questa sera,ha fatto alcune dichiarazioni importanti, lanciando persino un avvertimento a.In un video pubblicato su X e girato nella sua auto,ha parlato di quanto accaduto durante l’episodio di SmackDown del 24 gennaio, indirizzando un messaggio diretto aha spiegato che la serata stava andando bene, fino a quando Cody Rhodes non ha trasformato, ancora una volta, qualcosa che non lo riguardava in una questione personale. Nonostante ciò,ha detto di essere soddisfatto della serata, soprattutto per aver sconfitto Jimmy Uso:“La scorsa notte è stata positiva per me.