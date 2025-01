Bergamonews.it - Un altro big match a Treviglio: il Volley Bergamo sfida Scandicci

. Di nuovo tempo di bigal PalaFacchetti: dopo la sconfitta esterna contro Vallefoglia, per il1991 è in arrivo lacon la Savino Del Bene, seconda forza della classifica dietro solo alla corazzata Conegliano e finalista scudetto dello scorso anno.Domenica 26 gennaio alle 17,sarà di nuovo la cornice di una domenica di grande pallavolo e il palcoscenico su cui sfileranno una parata di stelle: da Antropova a Ognjenovic, da Carol a Castillo.Di fronte alla seconda della classe, giàta in due occasioni nel corso di questa stagione (con due sconfitte, in campionato e in Coppa Italia), ci sarà unain costante crescita che continua ad avere voglia di stupire. A confermarlo è capitan Mlejnkova: “Quando ci siamo ritrovate a, a inizio stagione, eravamo tante individualità – racconta – La nostra forza di oggi è il fatto di essere riuscite ad unirci e a crescere come squadra: non abbiamo lavorato per far crescere le individualità, ma per far crescere il gruppo.