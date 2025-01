Thesocialpost.it - Tornare a Trieste, per Saba e non solo

Non è che si debba trovare una scusa per andare a. Merita di essere vissuta, con calma. Non da turisti, da viaggiatori. Per conoscerla, per capirla, per respirarne lo spirito. Non basta un fine settimana. Non basta andare a San Giusto, a piazza dell’Unità, al Molo Audace e al Ponte Rosso, o al Castello di Miramare. Come fai a capire se non perdi tempo, più volte, al Caffè degli Specchi? Come fai a capire se non frequenti l’Antico Caffè San Marco e non ti soffermi nella sua libreria? Se non la scopri camminando, gustando ogni angolo, ogni incrocio? Se non ti impregni della sua cultura, delle sue culture?Tuttavia, scopro, una scusa adesso c’è. Martedì 28 gennaio riapre, dopo un lungo restauro, la libreria antiquaria che fu di Umberto. Libreria Antica e Moderna la chiamò, quando la fondò nel 1919.