The Last Showgirl recensione del film con Pamela Anderson

ThedelconThe, nuovoda regista di Gia Coppola, si inserisce in quel filone minimalista/malinconico/romantico che la zia Sofia ha saputo elevare fin dal proprio esordio Il giardino delle vergini suicide, uscito ormai più di venticinque anni fa.Thevede protagonista Shelly (), una ballerina nel più famoso spettacolo di soubrette di Las Vegas che deve affrontare la prossima chiusura dello show dopo trent’anni di carriera. Dopo aver sacrificato molto se non tutto per la propria affermazione professionale, ormai arrivata a un’età in cui non è assolutamente più facile trovare una nuova occupazione, la donna si trova a dover fronteggiare la propria vita solitaria e soprattutto la scelta di aver lasciato indietro sua figlia.