Spinazzola entusiasta | Solo una grande squadra può fare ciò poi l’elogio ai tifosi è da urlo!

Calcio Napoli Ultimissime – Uno dei protagonisti in casa Napoli ha analizzato temi molto importanti legati alladi Antonio Conte. La stagione del Napoli prosegue per il meglio, ancor più dopo la vittoria contro la Juventus ottenuta nella giornata di ieri. Il trionfo al Maradona è statouno dei tanti passi verso lo scudetto, motivo per il quale iiniziano a sognare. Intanto, uno dei protagonisti presenti inha analizzato temi importanti ai microfoni di “Radio CRC”.: “Il supporto deiè incredibile. Ci danno la giusta carica”Al termine di Napoli-Juventus, Leonardoè intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radio CRC, emittente partner della SSC Napoli, per analizzare il match. Di seguito le parole dell’azzurro dopo il successo ottenuto al Maradona.