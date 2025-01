Lanazione.it - Ricoverata due volte e poi morta, Asl condannata a maxi risarcimento

Leggi su Lanazione.it

La Spezia, 26 gennaio 2025 – Un iter diagnostico e terapeutico “lacunoso e dilatato nei tempi rispetto a quanto previsto”, un approccio alla paziente “negligente ed imprudente, non improntato alle indicazioni delle linee guida e alle buone pratiche cardiologiche”. Con queste parole, il tribunale della Spezia ha condannato la Asl 5 a risarcire con oltre un milione di euro i familiari di una donna spezzinanella primavera del 2014. La vicenda giudiziaria per quella che anche il tribunale civile della Spezia non ha esitato a definire malpractice sanitaria, è approdata nei giorni scorsi alla sentenza di primo grado, con il giudice Adriana Gherardi che, all’esito della consulenza tecnica commissionata a un perito, ha concesso unmonstre ai familiari della donna. La vicenda prende le mosse da un primo ricovero avvenuto nel settembre 2013, allorquando la donna – affetta da una miocardite, per la quale era già stata sottoposta a cure e in particolare ad impianto di protesi valvolare – in stato confusionale e con febbre alta, fu portata al pronto soccorso dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana per accertamenti.