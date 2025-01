Ilrestodelcarlino.it - Record di residenti: "La nostra città è in evoluzione"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Castelfranco Emilia chiude il 2024 con un quadro demografico che racconta una comunità in, caratterizzata da dinamiche di crescita, trasformazione e un profondo legame con il territorio. Ad affermarlo è l’Amministrazione comunale, che in una nota ha diffuso il consuntivo demografico 2024 spiegando tra l’altro che "i dati anagrafici raccolti testimoniano unaviva, ma anche una realtà che, come molte altre in Italia, si confronta con sfide importanti per il futuro". Al 31 dicembre 2024, erano 33.401 iregistrati all’anagrafe, il numero più alto di sempre. Quasi cinquecento in più rispetto al 2020 (quando alla fine dell’anno i cittadini castelfranchesi erano 32.966) e poco superiori ai 33.388 del 31 dicembre 2023. Nel corso dell’anno appena concluso, sono stati registrati 191 nuovi nati, di cui 113 maschi e 78 femmine.