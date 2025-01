Gamberorosso.it - Nell'Agro Pontino viene prodotto il vino rosso più buono del Lazio sotto i 20 euro

Leggi su Gamberorosso.it

Due ettari di bellone e tre di moscato di Terracina. Era composto così il vigneto di Dante Giangirolami quando nel 1957 decise di avviare la sua attività vitivinicolaa pianura pontina, una sessantina di chilometri a sud di Roma. L'a quei tempi era ancora una sfida agricola tutta da giocare, ma Dante non si fece scoraggiare: la sua caparbietà, nel tempo è stata trasmessa al figlio Donato, che ha accresciuto l'azienda portandola alle dimensioni attuali, ma che soprattutto si è dimostrato pioniere dell'agricoltura biologica nel territorio: la certificazione risale addirittura al 1993.Attualmente sono le figlie Federica, Chiara e Laura, che rappresentano la terza generazione, a prendersi cura dell'azienda, perseguendo gli stessi ideali tramandati di padre in figlio: gli ettari vitati sono diventati una quarantina, suddivisi in tre corpi principali, due sui Castelli Romani e unoa Doc Cori.